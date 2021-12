Scafati: palestra incompiuta da 10 anni al "Caccioppoli", la proposta di Russo “Chi sarà eletto nel Consiglio provinciale si impegni a concludere i lavori”

"Chi sarà eletto in consiglio provinciale prenda un impegno con gli studenti del liceo "Caccioppoli" per ultimare i lavori della palestra che, da 10 anni, è un'opera incompiuta".



Questo l'appello di Michele Russo, consigliere comunale del gruppo "Insieme per Scafati" e già candidato sindaco della coalizione del centrosinistra alle ultime elezioni amministrative nella città dell'Agro, per una delle infrastrutture più attese dalla comunità scolastica scafatese. "Il 7 novembre 2011, l'allora presidente della Provincia, Edmondo Cirielli, con l'allora assessore comunale, Cristoforo Salvati, posarono la prima pietra per dei lavori mai terminati. Sono dieci anni che gli studenti aspettano questa palestra, diventata nel frattempo un'opera incompiuta e ostaggio del degrado. Non basta la carenza di aule, con gli studenti costretti a sobbarcarsi turni davvero difficili. Da sempre, chi frequenta questo istituto non ha a disposizione una palestra e deve accontentarsi del piazzale del plesso".



Da qui, la richiesta di Russo: "Mi auguro che chi verrà eletto in consiglio provinciale prenda un impegno con i giovani di Scafati per dare dignità a questo istituto, eccellenza di un intero comprensorio come dimostrano i numeri delle iscrizioni ogni anno".