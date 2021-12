Scafati, via libera all'esposizione di merci e alimenti sul suolo pubblico L'ordinanza del sindaco Salvati: "Vogliamo dare una mano ai commercianti"

E' stata pubblicata all'albo pretorio e sul sito web del Comune di Scafati l’ordinanza sindacale n.53 con la quale si dispone che sia data la possibilità ai commercianti di esporre merci e alimenti sul suolo pubblico (oltre che privato ma ad uso pubblico) antistante i propri esercizi commerciali a partire da oggi, mercoledì 8 dicembre 2021, fino al 6 gennaio 2022.

"E’ nostra intenzione - ha spiegato il sindaco Cristoforo Salvati- rimettere in moto l’economia del nostro territorio supportando, sempre nel pieno rispetto delle regole, gli imprenditori ed i commercianti scafatesi, già provati dagli effetti della emergenza epidemiologica che stiamo ancora affrontando. Siamo alle porte del Santo Natale che ci auguriamo sia per tutti un momento di gioia, di serenità e di ripresa dopo i mesi difficili che abbiamo vissuto. In tale periodo intendiamo incentivare ulteriormente il commercio, agevolando tutti coloro che hanno voluto investire e continuano ad investire nella nostra città. In via del tutto eccezionale, come capiterà in occasione di tutte le altre festività nel corso dell’anno, consentiremo in questo periodo festivo l’esposizione delle merci e degli alimenti autorizzati sul suolo pubblico, davanti ai negozi, per venire incontro alle esigenze dei commercianti", le parole del sindaco.

"Nell’ambito della rassegna natalizia che siamo pronti ad avviare - ha sottolineato l’assessore al commercio, Arcangelo Sicignano - abbiamo in serbo una serie di iniziative che promuoveremo con l’intento preciso di supportare il commercio scafatese, incentivando i cittadini a spendere nei negozi della città. Il nostro auspicio è che la nostra Scafati possa rinascere, con la collaborazione di tutti, a partire proprio da questo Santo Natale".