Pulizia caditoie a Scafati, da lunedì gli interventi su tutto il territorio Salvati: "Partiremo dai punti più critici, dove sono state segnale le situazioni di maggior urgenza"

Sono stati pianificati i lavori per la pulizia delle caditoie stradali di competenza comunale che saranno avviati lunedì 13 dicembre. A seguito di procedura di gara effettuata sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), la Responsabile del settore VI “Lavori pubblici, Manutenzioni e patrimonio”, arch. Erika Izzo, ha affidato i lavori alla ditta che, a partire da lunedì, procederà all’espurgo delle caditoie stradali presenti sul territorio.

“Partiremo - ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati – dai punti più critici, come via Poggiomarino, via Passanti, via Santa Maria la Carità e via Sant’Antonio Abate, dove sono state segnale le situazioni di maggior urgenza, soprattutto in questi giorni di maltempo. Gli interventi interesseranno, in ogni caso, tutto il territorio comunale. Questa sarà, infatti, solo una prima fase di interventi. Procederemo, man mano, alla pulizia di tutte le caditoie presenti in città. Tutto questo sarà possibile grazie alla volontà di questa Amministrazione. Abbiamo, infatti, dato mandato al responsabile del settore competente di effettuare una variazione di bilancio, che risultava indispensabile per reperire ed utilizzare le risorse necessarie per finanziare tali lavori”.