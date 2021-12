Pagani: domenica in piazza Sant'Alfonso per aiutare il piccolo Vincenzino Il bambino è affetto da una sindrome rarissima, 110 casi nel mondo

Domenica 12 dicembre mattina, in piazza S.Alfonso a Pagani, i volontari dell’Associazione Xia-Gibbs raccoglieranno fondi attraverso la vendita dei loro calendari, per finanziare le attività dell'associazione per il sostegno alla ricerca scientifica e alle famiglie.

La Sindrome Xia-Gibbs è una malattia genetica che crea disturbi comportamentali e cognitivi. E’ una malattia rarissima: 110 i casi riconosciuti nel mondo, di cui otto in Italia. Uno di questi è il piccolo Vincenzino, di Nocera. Attorno a lui si è costruita una catena di solidarietà formata da amici, familiari, persone che gli vogliono bene e che aiutano i genitori ad alleviare i disagi e le sofferenze causate dalla sindrome.

“Vi aspettiamo domenica mattina in Piazza Sant' Alfonso per avere un vostro supporto. Sarà possibile avere uno dei 2 formati di calendari, uno da parete ed uno da tavolo, al costo di 5 euro ciascuno. Con poco, potete fare la differenza e contribuire alla ricerca scientifica su questa Sindrome Rara”, questo l’appello dei volontari e della famiglia di Vincenzino, i cui genitori saranno in piazza per tutta la mattinata.

Per informazioni e prenotazioni si può visitare la pagina Facebook, oppure il sito https://xiagibbsitalia.wordpress.com