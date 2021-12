"Strada allagata, i soccorsi non sono potuti entrare e mia madre è morta" Scafati, la denuncia di Rosa Molisse dopo il decesso della donna: aveva 88 anni

Potrebbero esserci strascichi giudiziari rispetto a quanto accaduto alla frazione Longola di Scafati lo scorso 29 novembre. A distanza di giorni, infatti, i familiari di Maddalena Mandile denunciano che la morte della signora si poteva evitare.

L'anziana, 88 anni, aveva avvertito un malore in casa. Ma i sanitari del 118 non sono potuti intervenire perché la strada era allagata. E' quanto denunciato da Rosa Molisse, figlia della donna.

A Longola gli allagamenti sono frequenti: una problematica ben nota anche all'amministrazione comunale di Scafati. Il sindaco Cristoforo Salvati ha espresso il proprio cordoglio per la dipartita dell'anziana, ed ha ricordato che è necessario adottare contromisure globali per porre fine ad una situazione di oggettivo disagio che si trascina da trent'anni.

I parenti della signora Maddalena hanno ricordato come anche per portare fuori casa il feretro sia stato necessario il ricorso a mezzi speciali per attraversare il fiume d'acqua. Ora, questo grave episodio denunciato dai familiari che potrebbe attivare l'intervento della procura di Nocera Inferiore.