Nocera Inferiore: nasce l'associazione "L'Agora degli animali" "Dobbiamo tutelare i nostri amici a quattro zampe e sensibilizzare la cittadinanza"

Questa mattina, in conferenza stampa è stata presentata alla cittadinanza la neo costituita Associazione “L’Agorà degli animali”. Erano presenti per l’Associazione, costituitasi lo scorso ottobre, la presidente Svetlana Surano, la vicepresidente Annalisa Landi, la segretaria Fabbricatore Maria Rosaria e la veterinaria Marianna De Martino.

Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati gli obiettivi dell’ associazione. Essa si propone di creare tra le altre finalità, un gattile nel territorio di Nocera Inferiore. Inoltre, intende sensibilizzare l’opinione pubblica ad un impegno sociale, promuovendo incontri orientati al rispetto della natura e degli animali perseguendo ogni forma di aiuto e di assistenza nei confronti degli animali per i problemi legati al randagismo e all’abbandono.

Il sindaco Manlio Torquato: “L’impegno dei cittadini volto al sostegno del mondo animale va supportato. Dobbiamo tutelare i nostri amici a quattro zampe e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dei loro diritti”

L’ associazione è ubicata in via Cicalesi 145° Nocera Inferiore e per informazioni e tesseramenti risponde all’ indirizzo odv.agoradeglianimali@gmail.com.