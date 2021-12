Baronissi, criticità al centro vaccinale: il sindaco incontra l'Asl Il direttore del distretto valuterà la possibilità di incrementare il numero di medici e infermieri

A seguito della segnalazione del sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante al Prefetto di Salerno Francesco Russo in merito alle criticità organizzative del centro vaccinale di via Ferreria, dove da giorni si registrano lunghe code e disagi per l’utenza, spesso costretta ad attese inutili per il vaccino, si è tenuto questa mattina un incontro, a Palazzo di Città, tra il sindaco, il direttore del Distretto sanitario 67 Rocco Basile e i tecnici dell'ASL, per individuare soluzioni circa i gravi disagi segnalati.

Il sindaco di Baronissi ha per parte sua dato disponibilità di locali (centri sociali) per la eventuale creazione di nuovi ulteriori hub vaccinali; il direttore del Distretto e i rappresentanti dell‘ASL presenti hanno convenuto però con il sindaco che l’origine delle carenze organizzative sta nella mancanza momentanea di un adeguato numero di squadre di vaccinatori e non di spazi più ampi.

Nei prossimi giorni il direttore del Distretto valuterà con la Direzione generale la possibilità di incrementare il numero di medici e infermieri; il Comune conferma piena disponibilità a concedere locali comunali e arredi ove vi sia un risolutivo incremento del numero dei vaccinatori, che risolva il problema.

Il Direttore del Distretto sanitario concorderà con la direzione generale dell'ASL una nuova organizzazione, verosimilmente con il sistema delle prenotazioni, che non esponga più a lunghe attese i cittadini.

L’Asl comunica inoltre che a partire dal 16 dicembre avrà inizio all’hub di via Ferreria la vaccinazione anticovid per le fasce di età 5-11 anni con orari e giorni dedicati. Le parti si sono aggiornate alle prossime ore per ogni ulteriore valutazione.