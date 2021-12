Baronissi rifiuti free: record di raccolta differenziata Si attesta all'86%

Ancora una volta Baronissi è il Comune campano oltre i 15mila abitanti con la maggiore percentuale di raccolta differenziata. Questa mattina a Napoli la cerimonia di consegna dei premi Legambiente: la città è prima Campania con l’86 per cento di raccolta differenziata, un record in una regione dove – stando al dossier Comuni Ricicloni 2021 - la raccolta differenziata non decolla.

“Questo risultato è il giusto riconoscimento all’impegno collettivo di tutti i cittadini che, giorno dopo giorno, in questi anni hanno compreso l’importanza della raccolta differenziata – dice il sindaco Gianfranco Valiante – un risultato che deve spronarci a lavorare sempre di più e meglio per la costruzione di una città attenta al rispetto dell’ambiente contro ogni forma di deturpazione del territorio”. “Grazie a tutti i cittadini, ai dipendenti, alle maestranze, agli operatori ecologici per l’impegno – ha affermato l’assessore all’ambiente Farina che a Napoli ha ritirato il premio – il dato di Baronissi risuona non solo in Campania, dove ormai il primato è consolidato, ma in tutto il centro -sud Italia dove la città è presa a modello di attenzione all’ambiente e gestione dei rifiuti”.

Sono 105 (erano 107 lo scorso anno) i Comuni Free di Legambiente quelli dove la raccolta differenziata funziona correttamente ma soprattutto dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 Kg di secco residuo all’anno, ovvero di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento.