Parte il Servizio Civile a Pagani: da oggi aperte le candidature 24 giovani tra i 18 e i 28 anni avranno la possibilità di formarsi e fare un’esperienza lavorativa

Torna il Servizio Civile nel Comune di Pagani: da oggi e fino al 26 gennaio 2022 alle ore 14 sarà possibile candidarsi a due progetti per il nostro ente. Ventiquattro i giovani tra i 18 e i 28 anni che avranno la possibilità di formarsi, fare un’esperienza lavorativa e avere un rimborso spese, mettendosi al servizio della propria comunità per un anno. Le procedure di candidatura al bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, attivate da Amesci per il Comune di Pagani, sono state seguite dal consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Gaetano Cesarano.

Per 12 mesi 12 ragazzi saranno impegnati nel progetto “Ereditare il passato, costruire il futuro” che avrà come obiettivo la valorizzazione della storia e della cultura locale al fine di conservare le tradizioni della città e tramandarle alle giovani generazioni.

Ulteriori 12 ragazzi, poi, saranno impiegati nel progetto “O.P.S per i giovani” che consisterà in uno sportello di informazione ai giovani per renderli più informati e consapevoli delle opportunità messe loro a disposizione e per potenziare la comunicazione tra amministrazione locale e giovani, restituendo a questi ultimi il ruolo di protagonisti attivi della comunità.

A questo link sarà possibile candidarsi e scaricare le sintesi dei progetti a cui candidarsi per il Comune di Pagani: www.amesci.org/serviziocivile/bandi/BANDO_SC_2021_12_14/campania_salerno.htm

«Dopo un anno di fermo durante il periodo commissariale, ho lavorato per riallacciare la partnership con Amesci, associazione di promozione sociale impegnata nello sviluppo del Servizio Civile. Ci abbiamo creduto per dare un’opportunità ai giovani paganesi e abbiamo portato a casa un ottimo risultato: entrambi i progetti presentati sono stati approvati, per un totale di 24 giovani che avranno un’opportunità di crescita, anche con rimborso spese. Giovani che con il loro lavoro sapranno valorizzare la nostra città e attivarsi anche a sostegno degli altri giovani. Pagani deve essere sempre più terra di opportunità per i propri ragazzi, e piano piano stiamo lavorando perché lo diventi sempre di più» ha dichiarato Cesarano.