Allagamenti in via Longole, Scafati Arancione: "Schiaffo alla comunità" “Una vergogna italiana. Salvati intervenga o si faccia da parte”

"Vedere un'amministrazione comunale impotente davanti a uno scandalo che va avanti da anni è uno schiaffo per tutta la comunità. Quella di via Longole è una vergogna italiana senza fine e il sindaco non può fare spallucce a tutto questo dicendo che va così da anni. Forse, non lo sa, ma lui è stato eletto anche per risolvere i problemi che i suoi predecessori hanno fatto finta di non vedere".

Così Scafati Arancione, commenta la vicenda degli allagamenti in via Longole, la strada finita, tra l'altro, alla ribalta dei media anche nazionali "In via Longole c'è gente che paga le tasse e merita rispetto. Non si può comprare una barca per andare a comprare il pane. Ma di cosa parliamo? Questa Italia è ancora un Paese civile. Via Longole, però, presenta uno scenario da terzo mondo. In questo contesto il sindaco liquida tutto dicendo che "va avanti così da anni". Bene, lui ha il dovere di invertire la rotta. Lui è il sindaco di una città che merita rispetto. Se non può garantire tutto questo si faccia da parte"