Pagani: aperte le candidature Garanzia Giovani per le fasce svantaggiate Il programma prevede l'attivazione di 10 tirocini formativi della durata di un anno

Dare un’opportunità ai giovani che si trovano in situazione di particolare disagio e difficoltà, è questo lo spirito con cui abbiamo aderito al programma Garanzia Giovani, diretto a persone con disabilità e fasce svantaggiate, a cui è possibile in questi giorni inviare candidatura.

Sono infatti aperte le adesioni al programma di tirocinio diretto ai giovani tra i 16 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (Neet) e ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni in stato di disoccupazione/inoccupazione, le cui procedure sono state seguite per il nostro ente da Mestieri Campania con l’interessamento del consigliere alle Politiche Giovanili, Gaetano Cesarano. Il programma per la lotta alla disoccupazione giovanile prevede nel nostro comune per il 2022 l’attivazione di 10 tirocini formativi della durata di un anno, destinati ai soggetti svantaggiati, più precisamente appartenenti alle seguenti categorie come da legge 381/91:

- Invalidi fisici, psichici e sensoriali

- Richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria

- Vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari

di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari

- Vittime di tratta e di violenza

- Tossicodipendenti

- Alcoolisti

- Minori in età lavorativa (16) in situazioni di difficoltà familiare

- Condannati ammessi alle misure alternative di detenzione

- Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico.

I giovani che intendono presentare domanda, dovranno candidarsi alle vacancies pubblicate sul portale http://cliclavoro.lavorocampania.it . Il termine per la presentazione delle candidature è il 31 dicembre 2021.

«Dieci giovani appartenenti a fasce svantaggiate potranno per un anno intero fare tirocinio negli uffici comunali. È un’opportunità eccezionale che abbiamo voluto dare a chi ogni giorno vive situazioni di emarginazione e disagio e che spesso ha più difficoltà di altri a trovare un lavoro. Sono sicuro che in tanti sapranno cogliere questa opportunità. Ai dieci tirocini di Garanzia Giovani, si associano i 24 posti per i volontari del Servizio Civile».