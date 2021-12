Scafati:contributo sul pagamento dei canoni di locazione, pubblicata graduatoria Si trova sull'albo pretorio

E’ stata pubblicata all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente la determina dirigenziale n. 1641 del 21/12/2021 con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria degli ammessi per l’assegnazione di misure urgenti di solidarietà di sostegno alle famiglie che versano

in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione (art.53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021).

Sono 390 le istanze pervenute a seguito dell’avviso pubblicato dal Comune di Scafati poco più di un mese fa, di cui 178 ammesse e 212 escluse. I richiedenti esclusi potranno, comunque, richiedere il riesame della graduatoria entro il termine perentorio del 29.12.2021, rappresentando le motivazioni del ricorso, con le seguenti modalità:

- a mezzo pec ai seguenti indirizzo di posta elettronica: servizicittadino.scafati@asmepec.it o protocollo.scafati@asmepec.it ;

- consegna cartacea presso l’ufficio Protocollo.

“Anche in questo caso, come era successo per l’avviso relativo ai buoni spesa – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati – gli uffici comunali competenti hanno verificato in maniera scrupolosa tutte le istanze pervenute, riscontrandone la regolarità. E’ stato un lavoro certosino, condotto nel giro di pochissime settimane, per consentire agli aventi diritto di poter beneficiare del contributo in tempi brevi. I richiedenti

che sono risultati esclusi potranno, comunque, integrare la documentazione che non è stata ritenuta sufficiente per l’ammissione al beneficio”.

“Dopo quella relativa ai buoni spesa – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche sociali, Raffaele Sicignano – pubblichiamo anche la graduatoria provvisoria per i contributi sui canoni di locazione. Un altro beneficio riservato a tutte le famiglie che stanno vivendo un momento difficile a causa degli effetti della pandemia. Siamo consapevoli del fatto che non risolveremo in questo modo i problemi delle famiglie scafatesi che sono costrette a far fronte ogni giorno ad enormi difficoltà causate da problemi economici, ma speriamo almeno di contribuire a far sì che anche per loro questo Natale sia più sereno, con la promessa e l’impegno che il prossimo anno reperiremo fondi maggiori, anche attraverso la neonata Azienda consortile Comunità sensibile, per ampliare la platea dei beneficiari.”