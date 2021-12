Partito iter per la costituzione del Forum dei Giovani a Pagani Cesarano: "Riparte quel fermento di idee e progettualità che porterà occasioni a tutta la città"

Avviato l’iter per la costituzione del Forum dei Giovani a Pagani. Nel pomeriggio di ieri, su richiesta del consigliere comunale delegato alle Politiche Giovanili, Gaetano Cesarano, si è riunita la quarta commissione consiliare per politiche giovanili per rivedere il regolamento, adeguandolo ai parametri nazionali e dare il via alle procedure.

Il prossimo passo sarà la pubblicazione entro pochi giorni dell’Avviso Pubblico per le iscrizioni al Forum dei Giovani, ora divenute obbligatorie per aderire, candidarsi e votare i membri dell’organizzazione giovanile.

L’obbligatorietà delle iscrizioni propedeutica al voto è una delle novità apportate al regolamento, insieme alla variazione della fascia d’età dei membri da 15 - 32 anni a 16 – 34 anni, alla modifica del numero dei membri da eleggere, prima 20 e ora 16, più la figura del coordinatore, e della durata dell’incarico degli eletti passato da tre a due anni. Alla luce degli adeguamenti proposti da Cesarano e approvati nella quarta commissione, di cui è presidente il consigliere comunale Tommasa Passamano, sarà più agevole intercettare finanziamenti regionali e nazionali.

«Ha il via un’altra grande avventura per i giovani paganesi. Con la nuova costituzione del Forum dei Giovani, ormai fermo da qualche anno a Pagani, riparte quel fermento di idee e progettualità che porterà occasioni non solo ai giovani paganesi ma a tutta la città. Il Forum dei Giovani, insieme all’azione amministrativa, può essere il volano delle Politiche Giovanili e sarà mia cura lavorare perché siano più incisive possibili per creare opportunità, crescita sociale e occasioni di aggregazione sul territorio, anche attraverso il reperimento di fondi regionali, nazionale e europei. Da qui a breve avremo le elezioni, quindi dico ai giovani paganesi di tenersi pronti. Si riparte!» ha dichiarato il consigliere Gaetano Cesarano.