Pagani, raid vandalico ai danni dell'auto del dottor Lombardi La solidarietà dell'amministrazione De Prisco: "Speriamo si individuino immediatamente i colpevoli"

Raid vandalico a Pagani, ieri, ai danni dell'automobile del dottor Lombardi, a capo del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Salerno. L’amministrazione De Prisco esprime la più sincera vicinanza al dottore.

Il dirigente medico ha ritrovato la sua auto, parcheggiata all’interno dell’area Asl di via Olivella, danneggiata, con il lunotto posteriore completamente in frantumi ed il bagagliaio distrutto. "Un atto per cui speriamo si individuino immediatamente i

colpevoli - aggiungono dall'amministrazione - Il dottor Lombardi è tra i più instancabili operatori che hanno fatto da faro per la città di Pagani durante questa pandemia che stiamo ancora attraversando. Condanniamo in maniera decisa chiunque si sia reso protagonista di questo atto vandalico, che assume un gravissimo valore simbolico per tutta la comunità."