Raccolta differenziata, Celle di Bulgheria è "Comune Riciclone 2021" Ma il sindaco avverte: “Aumenteremo i controlli contro chi abbandona i rifiuti”

Il Comune di Celle di Bulgheria premiato ‘Comune Riciclone 2021’. Legambiente ha riconosciuto, ancora una volta, gli sforzi dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità cellese profusi nella buona riuscita della raccolta differenziata.

“Il dato, riferito all’anno 2020 – ha spiegato il sindaco Gino Marotta - vede il nostro Comune ancora una volta protagonista in seno alle tematiche ambientali e, con una percentuale del 69%, spicca nel basso Cilento per la corretta gestione della differenziata”. Poi aggiunge. “Questo risultato è uno stimolo a fare sempre meglio – spiega Marotta – anche perché ci sono ancora troppi cittadini cafoni che continuano ad abbandonare i rifiuti lungo le strade e nei valloni. Ma su questo stiamo già intervenendo con controlli straordinari e con l’installazione di fototrappole. La gestione del ciclo dei rifiuti è uno dei temi che ci ha visti maggiormente impegnati nel corso di questi anni e – avverte il primo cittadino -non intendiamo fare passi indietro. Abbiamo introdotto la raccolta porta a porta sull’intero territorio comunale, abbiamo migliorato orari e servizi, promosso giornate specifiche di pulizie e di sensibilizzazione ambientale e distribuito a tutti gli studenti borracce per contenere l’utilizzo della plastica”.