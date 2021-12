Vandali danneggiano "Il Presepe del Ciliegio": pastori rotti e scene smantellate La denuncia della Pro Loco Baronissi: "Continua a regnare anche a Natale solo tanta cattiveria"

Raid vandalico ai danni del "Presepe del Ciliegio" nel comune di Baronissi. Ignoti hanno danneggiato l'installazione, rompendo pastori e scenografie. A raccontare quanto accaduto i rappresentanti della Pro Loco Baronissi. "Dopo il furto del ciabattino e la legna, ci mancavano solo i vandali" scrivono via social, condividendo alcuni scatti di quanto è stato trovato.

"Il Presepe Del Ciliegio" meta natalizia di tante Famiglie, ha registrato nella giornata di ieri il boom di presenze, per questo è stato deciso di non chiudere alle 21 ma prolungare l'orario di visita fino a mezzanotte "Ma forse - aggiungono dal gruppo - presi dalla buona fede natalizia non abbiamo considerato che continua a regnare anche a Natale solo tanta rabbia e cattiveria".

"Pastori rotti e smontati, smantellate le scene e una transenna laterale, lavoretti dei bambini buttati per strada. Vergognatevi", l'amaro commento.