Campagna: monitoraggio fiume Tenza in caso di piogge torrenziali Il sindaco annuncia l'installazione di nuove telecamere

Tenuto conto delle piogge torrenziali sempre piu’ frequenti, che potrebbero creare esondazioni, in particolare nei pressi del Ponte in Piazza Melchiorre Guerriero, il sindaco di Campagna Roberto Monaco ha comunicato "la necessità di monitorare con un controllo sistematico e continuo il livello del fiume Tenza". Per questo motivo, annuncia, saranno montate delle telecamere che consentiranno di tenere la situazione sotto controllo.