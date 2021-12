Capaccio: pubblicato il bando per i lavori di recupero di Palazzo Stabile "La città avrà una casa comunale finalmente all’altezza della sua storia e della sua bellezza"

Nuova vita per il Palazzo Stabile di Capaccio Paestum. Pubblicato il bando per i lavori di recupero. "Dopo anni di tentativi andati a vuoto, l’amministrazione che ho l’onore di guidare è riuscita in poco più di due anni e nonostante l’imperversare dell’emergenza Covid, a portare a termine un percorso lungo e complesso. Dopo aver acquisito al patrimonio immobiliare dell’ente un palazzo settecentesco dall’importante valenza storica e architettonica quale è Palazzo Stabile, abbiamo pubblicato il bando per i lavori di recupero che ne faranno la nuova sede del Comune, con ambienti adeguati a ospitare gli organi istituzionali e i cittadini che dovranno recarsi in municipio per incontrarli. E, soprattutto, con una nuova e dignitosa aula consiliare. La Città di Capaccio Paestum avrà una casa comunale finalmente all’altezza della sua storia e della sua bellezza", le parole del sindaco Franco Alfieri.