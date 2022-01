Castel San Giorgio cerca 14 tirocinanti: al via seconda fase di Garanzia Giovani La sindaca: "Un'occasione concreta di inserimento nel mondo del lavoro per tanti nostri giovani"

Il Comune di Castel San Giorgio in convenzione con Mestieri Campania s.c.s. Agenzia per il Lavoro, ha aderito al Progetto Garanzia Giovani Campania II fase -Misura 5 "Tirocini extracurriculari" – Programma Europeo che favorisce l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati e cerca di agevolarne le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, attraverso il rafforzamento dello strumento del tirocinio (Mis. 5 – Tirocini extracurriculari) quale misura di politica attiva.

Il Comune potrà ospitare 14 tirocinanti iscritti al Programma Garanzia Giovani

Le figure professionali individuate sono le seguenti:

4.1.1.2.0 Addetti agli affari generali

3.1.2.1.0 Tecnici programmatori

3.1.3.5.0 Tecnici delle costruzioni civili e professioni assimilate

6.1 Artigiani e operai specializzati dell’industria estrattiva dell’edilizia e della manutenzione degli edifici

8.3.1. Personale non qualificato nell’agricoltura e nella manutenzione del verde

6.2.4 Artigiani e operai specializzati dell’installazione e della manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche.

L' avviso si rivolge a tutti i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale (Neet), ma anche a quei giovani non Neet di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni) che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del Par (Piano attuativo regionale) Campania.

Il termine fissato per la presentazione delle domande pubblicate su Cliclavorocampania, sezione annunci "Tirocini GG" è il 12 Gennaio 2022. Per partecipare è necessaria l’adesione al Programma Garanzia Giovani al seguente indirizzo web: https://cliclavoro.lavorocampania.it -sez. Cittadino Una volta completata la procedura è possibile candidarsi. Mestieri Campania Agenzia di Salerno può supportare i candidati nelle procedure.

«Iniziamo il nuovo anno con un'occasione concreta di inserimento nel mondo del lavoro per tanti nostri giovani - ha affermato la sindaca di Castel San Giorgio Paola Lanzara - insieme all'assessore al personale Giovanni De Caro e supportati dal nostro segretario generale, la dott. ssa Maria Cecilia Fasolino, abbiamo raggiunto un importante risultato,un’opportunità di lavoro e qualificazione professionale per 14 ragazzi del nostro territorio, ma anche un supporto alle attività della nostra macchina comunale. Siamo pronti ad accogliere giovani con voglia di imparare e di mettere subito a frutto le conoscenze acquisite»-ha concluso Paola Lanzara.