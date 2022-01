Baronissi: intitolato al prof. Nando Nobile il Palazzetto dello Sport Il commosso ricordo del sindaco: "Una icona per intere generazioni di giovani"

Il Palazzetto dello sport di Baronissi è da oggi intitolato al prof. Nando Nobile, uomo di sport, formatore di intere generazioni di giovani, educatore e gentiluomo.

2Sapeva dare il giusto valore alle vittorie come alle sconfitte, è stato amico di intere generazioni di ragazzi, che, attraverso i valori di lealtà e sana competizione, ha contribuito a far crescere. È un giorno importante per la comunità - come ricordato dal sindaco Gianfranco Valiante, commosso ed emozionato - il prof. Nobile ha amato Baronissi e Baronissi lo ha tanto amato. Da oggi il Palazzetto dove per anni ha vissuto ne ricorderà indelebilmente la figura. Un grazie alla famiglia che ha partecipato commossa e ai tanti ragazzi intervenuti ad una cerimonia sobria ma fortemente sentita".

"La Tua passione era lo sport, il Tuo amore era per i giovani ed era straordinario. Hai speso il Tuo tempo in aula, fin dai primi anni di docenza, insegnando ai Tuoi ragazzi la vita e i suoi valori. Lo hai fatto, non a parole, lo hai fatto con i Tuoi comportamenti e con il Tuo essere, preziosi esempi per la formazione di tante generazioni.

Hai impegnato la vita insegnando agli adolescenti, e non solo ad essi, lo sport vero, quello cioè’ del rispetto dell’avversario, quello che non ti esalta per una vittoria e che non ti deprime per una sconfitta. Ti hanno amato tutti e per questo che resti una icona per intere generazioni di giovani; resti una persona esemplare per chi ha avuto la fortuna di conoscerti.

Nando Nobile, il prof come Ti chiamavano tanti Tuoi ragazzi e un po’ tutti, Tu sei stato questo e rimani questo. E’ per tale ragione che abbiamo sentito il dovere di intitolarTi, caro Nando, caro prof. il palazzetto che e’ stata la Tua casa, la Tua palestra, il Tuo rifugio. Ciascuno che da oggi si porterà in questo luogo Ti rivolgerà un pensiero e cercherà di essere migliore, proprio come volevi Tu. Orgogliosi di esserTi stati amici", il commosso ricordo del primo cittadino.