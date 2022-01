Castel San Giorgio: in arrivo centinaia di calze della befana Saranno recapitate alle famiglie seguite dai servizi sociali

Anche quest'anno per la mattina del 6 gennaio tanti bambini di Castel San Giorgio riceveranno la piacevole e attesa sorpresa preparata loro dalla sindaca Paola Lanzara, degli assessori Antonia Alfano e Giustina Galluzzo e da tante associazioni che hanno voluto fare di questa ultima festività un momento di piacevole condivisione. E così La Mitica 500,Protezione Civile, La Misericordia, Città Futura, Lanzara e Dintorni e Croce Rossa Italiana sono pronte a scaldare i motori e a partire alla volta delle tante famiglie che riceveranno la visita della Befana.

«È un ultimo momento di festa a cui teniamo molto-ha detto la sindaca Paola Lanzara - purtroppo a causa della ripresa dei contagi siamo stati costretti ad annullare tante belle iniziative che avevamo organizzato proprio per i più piccini, speriamo che la calza che molti di loro riceveranno, servirà a far nascere un sorriso e a vivere con allegria questa ultima giornata di festa. Con la tradizionale calza della befana intendiamo far giungere a questi bambini e ragazzi speciali, che ci stanno molto a cuore, anche la nostra carezza ed il nostro affetto»-ha detto Paola Lanzara.

Le calze saranno recapitate a tutte le famiglie seguite dai servizi sociali e a cui mensilmente il Comune consegna già il pacco alimentare in collaborazione con il Banco Alimentare. Ma la befana busserà anche alle porte dei ragazzi diversamente abili e di coloro che a causa della pandemia stanno ancora attraversando un periodo di crisi economica e di isolamento.

« Per i bambini più piccoli l'Epifania è una festa piena di fantasia, fatta di attesa,di sogni, di occhi sorpresi, fatta di regali, dolci e magia- ha aggiunto ancora Paola Lanzara - e allora conserviamo tutti nel cuore questa magia, senza l'impegno dei miei assessori Giustina Galluzzo e Antonia Alfano, e senza la generosità delle nostre associazioni alle quali abbiamo voluto consegnare una pergamena, associazioni di volontari sempre pronti a scendere in campo e a dare il loro contributo alla nostra comunità, non saremmo mai riusciti nell'iniziativa. Buona Epifania a tutti, grandi e piccini, sperando, domattina, di non trovare nella calza troppo carbone, noi amministratori, si sa, non sempre incontriamo la benevolenza di tutti, ma non per questo smetteremo di operare il bene e di essere sempre a servizio del nostro territorio» - ha concluso Paola Lanzara.