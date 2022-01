Vaccini ai bimbi, da Baronissi l'appello: "Asl moltiplichi turni e vaccinazioni" Per il primo cittadino: "Assolutamente insufficiente un servizio per mezza giornata a settimana"

Vaccinazione ai bambini dai 5 agli 11 anni, per il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante è necessario fare di più. Il primo cittadino ha denunciato, infatti, un'organizzazione vaccinale "assolutamente incongrua e insufficiente" ed è tornato a sollecitare l'Asl chiedendo più turni per le vaccinazioni dedicate ai bambini: "Mezzo pomeriggio a settimana per le vaccinazioni under 12 è un servizio assolutamente inadeguato e insufficiente. L'organizzazione vaccinale per i bimbi da 5 a 11 anni va migliorata e implementata quantomeno triplicando gli appuntamenti settimanali. Il Direttore Generale e il Direttore del Distretto Sanitario 67 avviino una rimodulazione del calendario perché avanti di questo passo non finiremo di vaccinare i nostri bimbi neanche per l'estate".

Sono tantissime le prenotazioni rimaste per ora inevase che non consentono una diffusa vaccinazione; il primo cittadino di Baronissi chiede da tempo più personale temporaneo mettendo anche a disposizione medici in pensione che sarebbero disposti a contribuire gratuitamente alla campagna vaccinale, mettendosi al servizio della città.

"I bimbi non possono più aspettare", conclude la fascia tricolore.