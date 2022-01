Castel San Giorgio: in programma sanificazione di tutte le scuole del territori Potenziato il trasporto scolastico per le secondarie di primo grado con un secondo bus da 54 posti

È stata programmata per la giornata di sabato 15 gennaio la sanificazione di tutti i plessi scolastici del comune di Castel San Giorgio.

La sindaca Paola Lanzara, che da giorni monitora attentamente l'andamento dei contagi sul territorio comunale e soprattutto nelle scuole, dopo un briefing con gli uffici preposti, ha dato mandato di provvedere ad una attenta operazione di sanificazione dei locali frequentati dagli studenti. Sabato 15 gennaio gli operai specializzati incaricati dall'ente effettueranno l'operazione di sanificazione in tutte le aule e tutti gli spazi, sia interni che esterni, delle scuole di competenza comunale. Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di tutte le frazioni saranno interessate dalle operazione di igienizzazione e sanificazione disposte dal Comune .

«Ho già provveduto ad avvertire le due dirigenti scolastiche con le quali puntualmente mi sento per tenere sotto stretta sorveglianza il numero di casi che interessano i nostri studenti, stiamo attenzionando la situazione con grande senso di responsabilità, sapendo che stiamo facendo il possibile per dare serenità alle famiglie- ha continuato Paola Lanzara. Abbiamo potenziato anche il trasporto scolastico per le secondarie di primo grado con un secondo pullman da 54 posti. Prima di salire a bordo- ha precisato la sindaca di Castel San Giorgio - ai ragazzi viene controllata la temperatura, fornito igienizzante e, dove mancanti, anche le mascherine. Per il servizio mensa, al momento fermo, stiamo valutando l'andamento dei contagi di concerto con le istituzioni scolastiche e speriamo di riattivarlo appena le condizioni lo permetteranno. Il nostro obiettivo è quello di tutelare il più possibile la salute di tutti, degli studenti ma anche delle loro famiglie. Nei prossimi giorni sarà pronto anche il calendario delle attività di sanificazioni per tutto il territorio comunale. Ai miei concittadini rivolgo un particolare appello affinché continuino a rispettare le regole, ad indossare sempre le mascherine e ad evitare il più possibile gli assembramenti. Anche la polizia municipale ha intensificato i controlli sul territorio, affinchè si possa uscire, al più presto, da questa nuova ondata di contagi»ha concluso Paola Lanzara.