Capaccio capoluogo, la Fontana dei tre delfini torna a zampillare L'Amministrazione comunale ha programmato un importante intervento di restyling

"Presto ridaremo splendore alle antiche fontane della Città. Esse rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro Comune sia in termini di bellezza che in termini di storia, a iniziare dalla Fontana dei tre delfini di Capaccio Capoluogo". Ad annunciarlo è il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri.

"La maggior parte, con il tempo, sono però cadute in rovina - conclude il primo cittadino della Città dei Templi - L’ufficio Lavori pubblici ha già effettuato diversi sopralluoghi per capire come e dove intervenire.Questa operazione si inserisce nell’attenzione costante e capillare che abbiamo per il territorio. La cura della nostra Capaccio Paestum passa attraverso la cura di ogni suo angolo".