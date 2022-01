Baronissi: distribuite alle famiglie meno abbienti 15mila mascherine FFP2 A contribuire alla fornitura il Consorzio Sociale “Valle dell’Irno”

È partita la distribuzione di circa 15mila mascherine FFP2 destinate alle famiglie in difficoltà economica e, più in generale, alle fasce deboli della popolazione residenti nei Comuni del Consorzio sociale Valle dell'Irno. Questa mattina sono state consegnate alle scuol 1800 mascherine Ffp2 per gli alunni fragili e più bisognosi.

Saranno le singole amministrazioni comunali a gestire, grazie anche alla collaborazione degli operatori sociali impegnati per il Consorzio al fianco delle famiglie e delle persone in difficoltà, la distribuzione dei dispositivi anti-Covid che, in base alle nuove indicazioni su isolamento e quarantena contenute nel Decreto “di Natale”, sono diventate obbligatorie a scuola e in una serie di situazioni a rischio affollamento, oltre che per i contatti stretti di positivi accertati che abbiano tre dosi di vaccino o comunque la seconda dose entro 4 mesi.

"Nella condizione di emergenza – precisa il presidente del CDA Gianfranco Valiante – l'obbligo della mascherina ffp2 determina un significativo aggravio economico per le famiglie che versano in situazioni di difficoltà una misura giusta per combattere il compito ma forse iniqua sul piano sociale. Per questo motivo abbiamo avviato la distribuzione delle mascherine sui territori, confermando l’attenzione del Consorzio alle persone e alle famiglie più fragili". "

"A fronte dell'aumento dei contagi - afferma il Direttore Generale Carmine De Blasio - è necessario richiamare tutti al rispetto delle misure di prevenzione e sostenere quelle famiglie che sono in situazioni di difficoltà. Il consorzio sociale Valle dell'Irno si è subito attivato per riproporre l'iniziativa di consegna ai Comuni delle mascherine a quelle fasce della popolazione che potrebbero ricevere danno economico dall'acquisto".