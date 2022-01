Capaccio Paestum, una petizione per la realizzazione di un parco di calisthenics La proposta è di un gruppo di giovani della città dei Templi

Un parco di Calisthenics nella Città dei Templi. E' la proposta lanciata da un gruppo di giovani di Capaccio Paestum attraverso una petizione che si può sottoscrivere online (https://calisthenics-capaccio.netlify.app/).

Questo sport, che si basa sull'allenamento all'aria aperta, si sta diffondendo sempre di più in Italia e nel mondo. E' accessibile a tutti ed è divertente. E' praticabile a tutte le età e trasmette disciplina e controllo del corpo. "Purtroppo questa realtà è molto più diffusa al Nord Italia. Portiamola anche da noi. Diamo un Posto al Calisthenics qui a Capaccio Paestum" scrivono i promotori.

Il calisthenics è uno sport dove il solo peso del corpo è usato come resistenza per l'attivazione muscolare. Già i Greci utilizzavano questo modello di allenamento, dal greco "kallos": bellezza; "sthenos": forza. Il calisthenics ha lo scopo di aumentare la forza e la flessibilità di ogni parte del corpo eseguendo movimenti non abituali, scolpendo così l'intero fisico. Per praticarlo non c'è bisogno di particolari attrezzature. La maggior parte degli esercizi non richiedono nessun tipo di attrezzo, mentre alcuni necessitano di sbarre e parallele sicure ed affidabili.