Baronissi: partiti i lavori di riqualificazione in via Bixio L'intervento permetterà la messa in sicurezza

Hanno preso il via questa mattina i lavori di riqualificazione del complesso edilizio di proprietà ex IACP Salerno in via Bixio a Capo Saragnano di Baronissi. L’intervento permetterà la messa in sicurezza, la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico delle palazzine. E’ stato un iter lunghissimo, particolarmente complesso, non senza diffide, segnalazioni alla Procura per i ritardi accumulati da ACER Campania, dopo il subentro a IACP Salerno. “Gli stabili presentano situazioni critiche dal punto di vista strutturale e necessitano di una forte manutenzione – ricorda il sindaco Gianfranco Valiante - era importante dare risposte agli inquilini e decoro urbano in una zona della città dove già stiamo intervenendo con la riqualificazione delle palazzine Erp. E’ stato un obiettivo raggiunto grazie alla caparbietà di questa amministrazione e alla collaborazione dei cittadini”. “L’intervento punta a ridurre il disagio abitativo e a incrementare la qualità dell’abitare – fa eco l’assessore all’urbanistica Maria Sarno –sarà una rigenerazione urbana armonica, che punta alla sostenibilità ambientale e sociale”. L’intervento consentirà la coibentazione interna ed esterna degli edifici, il rifacimento dei tetti e l’isolamento a cappotto per un importo complessivo di 780mila euro.