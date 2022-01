Servizio Civile, opportunità per nove giovani con l'associazione "Il Punto" Il presidente Mario Santaniello: «Esperienza formativa che consentirà di portare l’aiuto dove serve»

L'associazione di volontariato “Il Punto” di Baronissi aderisce al servizio civile universale. I posti a disposizione sono 9 e riguarderanno le attività dell'associazione. In pratica i giovani (tra i 18 ed i 18 anni) selezionati supporteranno i volontari e i dipendenti nel potenziamento delle attività e dei servizi offerti sul territorio, dopo aver conseguito un’opportuna formazione.

La domanda per il 2022 deve essere presentata entro le 14 del 26 gennaio, esclusivamente nella modalità on line (https://www.anpas.org/bando-scu.html). Per presentare la domanda si dovrà essere in possesso dello SPID, perché l’accesso alla piattaforma per i cittadini può avvenire esclusivamente tramite esso.

Accedendo al bando sarà possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei due progetti assegnati alla Pubblica Assistenza Il Punto ODV che verranno realizzati tra il 2022 e il 2023, con una durata di12 mesi: “protezione civile per comunità resilienti (3 posti, uno dei quali riservato ai giovani minori opportunità); solidarietà al servizio delle comunità campane (6 posti, due dei quali riservati ai giovani minori opportunità. «Sarà un’esperienza formativa che consentirà di portare l’aiuto dove serve, in particolare, in un periodo storico in cui il soccorso sanitario e il mondo della Protezione Civile ricoprono un ruolo ancora più importante”, ha spiegato il presidente Mario Santaniello «Quest’esperienza - ha aggiunto Aniello Giaquinto, responsabile del servizio Civile presso l'associazione Il Punto - arricchisce non solo personalmente e a livello formativo il singolo ragazzo, ma alimenta un senso di appartenenza nei confronti del territorio e della comunità che vi risiede. Un anno da vivere all’insegna dell’amore per l’altro».

Per informazioni sarà possibile contattare la segreteria associativa dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 al numero 089/956060.