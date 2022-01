Fondo per le perdite occulte, il Codacons promuove la Consac Lanzara: "Una decisione giusta quella della società idrica"

Da alcuni giorni, la Consac, che gestisce il servizio idrico integrato in diversi comuni del Cilento, ha attivato il "Fondo Perdite Occulte", uno strumento che consente agli utenti di evitare ingenti esborsi proprio a causa di tali perdite. Una decisione importante che viene applaudita dal Codacons Cilento.

"L’annosa questione delle perdite occulte di acqua interessa molti cittadini e imprese del territorio. Grazie all’interessamento dell’amministrazione Consac, è stato creato un fondo ad hoc che permetterà agli utenti di Consac, che vorranno aderire, di pagare una quota minima annuale, per evitare, in questo modo, ingenti esborsi derivanti dalle cosiddette perdite occulte” spiega il presidente del Codacons Cilento, Bartolomeo Lanzara.

Con questo nuovo strumento, il gestore si obbliga a non addebitare all’utente finale aderente al fondo, alle condizioni, con le modalità e nei termini previsti, i maggiori oneri derivanti dalle suddette perdite accidentali. La quota annuale di adesione al Fondo è di € 10,00 (+ Iva) per ciascun contratto attivo con tipologia d’uso “domestico residente” e “domestico non residente”; di € 15,00 (+ Iva) per ciascun contratto attivo con tipologia d’uso diversa dal domestico.