Baronissi: finanziato l'acquisto di un eco compattatore "mangiaplastica" Mediante un meccanismo a premi, incentiverà il cittadino ad effettuare una corretta raccolta

Finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica l’acquisto di un eco-compattatore "Mangiaplastica".

Con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica è stato assegnato al Comune di Baronissi, a seguito di progettazione dell’ente, finanziamento per l’acquisto, nell’ambito del programma sperimentale finalizzato a ridurre i rifiuti in plastica. "Naturalmente positivo– afferma il sindaco Gianfranco Valiante – il finanziamento ottenuto. Quando abbiamo deliberato la partecipazione al Programma ministeriale lo abbiamo fatto nella convinzione che tale strumento non possa che favorire la raccolta e il riciclo dei rifiuti in plastica in un’ottica di economia circolare”.

L’eco-compattatore, mediante un meccanismo a premi, incentiverà il cittadino ad effettuare una corretta raccolta differenziata, "aiutando a ridurre la dispersione di materiali plastici - spiega l'assessore all'ambiente Alfonso Farina - e a limitare gli effetti nocivi nell’ambiente. Un finanziamento che premia ancora una volta l’attenzione che l’Amministrazione pone al tema ambientale".