Baronissi: il saluto dell'amministrazione ai 4 dipendenti neo assunti "L'organigramma del comune si rafforza con l'inserimento di nuovi professionisti"

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante e gli assessori comunali hanno dato il “benvenuto” questa mattina ai quattro neo dipendenti comunali assunti dal Comune attraverso il concorso Ripam.

“L’organigramma del Comune si rafforza con l’inserimento di nuovi professionisti in grado di arricchire di competenze l’ente e migliorare i servizi – sottolinea il sindaco Valiante - le nuove unità hanno già preso servizio da alcune settimane e stanno lavorando con dedizione e interesse. Con i nuovi ingressi siamo andati a ricoprire ruoli importanti, competenze che saranno a servizio della cittadinanza. L’Ente aveva bisogno di forze nuove per poter dare seguito a tutta la programmazione che abbiamo predisposto in questi anni. Non stiamo lavorando semplicemente secondo una visione di sostituzione del personale in pensionamento ma con una prospettiva strategica, andando a potenziare quei settori cruciali per la macchina amministrativa, che andrà ulteriormente a rafforzarsi con l’espletamento dei concorsi comunali che presto saranno completati. Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo importante obiettivo, su cui come Amministrazione abbiamo investito e lavorato con assiduità. Ringrazio gli uffici per l’impegno profuso e auguro buon lavoro ai neo assunti”.