"No" ai poli industriali a Buccino, Bilotti sostiene l'associazione "Radici" Cocozza: "Noi continueremo a batterci instancabilmente”

Si è svolto ieri, ad Auletta, l’incontro tra la deputata salernitana Anna Bilotti e il presidente dell’associazione Radici, Carmine Cocozza, insieme ai membri del direttivo, allo scopo di ribadire l’attivo impegno a sostenere le battaglie a difesa del territorio, da tempo intraprese dall’associazione, per scongiurare l’insediamento di due poli industriali nell’area industriale di Buccino.

“Ho conosciuto - ha dichiarato la deputata Anna Bilotti - il presidente Carmine Cocozza e i membri del direttivo, che si battono contro l'insediamento, in questi luoghi incontaminati, delle fonderie Pisano. Proprio su questo, poco più di un anno fa, interpellai il ministro Cingolani. La stessa battaglia si sta combattendo contro l’insediamento dell’impianto di compostaggio Buoneco. L'area industriale di Buccino è vocata prevalentemente all’agricoltura, e dunque insediarvi i due poli industriali, ad alto impatto ambientale, significherebbe mettere a repentaglio le attività produttive agro-alimentari, l’artigianato e le centinaia di posti di lavoro ad esse collegate. Sono e sarò al fianco di persone come queste, che ci ricordano quanto le battaglie prima ancora di vincerle, bisogna avere il coraggio di combatterle”.

Esprime gratitudine e soddisfazione il presidente Carmine Cocozza: “Ringrazio la deputata Bilotti per la vicinanza ed il concreto sostegno; l’incontro ha rappresentato per noi una importante occasione per ribadire la nostra contrarietà allo sfregio del nostro territorio. Siamo fiduciosi che la politica, tutta, nazionale e soprattutto quella regionale, si accorga delle evidenti incongruenze ed in sede di autotutela scongiuri gli insediamenti industriali. Noi continueremo a batterci instancabilmente”.