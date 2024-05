Uccisi cani randagi, Aidaa istituisce 'taglia' per chi denuncia 5mila euro per chi aiuta a trovare responsabili nel Salernitano

Sull'uccisione di cinque cani randagi verificatasi nei giorni scorsi a Sala Consilina, in provincia di Salerno, intervengono gli animalisti di Aidaa che annunciano una 'taglia' sui responsabili dell'atroce episodio. "Il barbaro atto criminale compiuto nei giorni scorsi che ha portato all'avvelenamento - si legge in una nota - di tre cani, mentre altri due sono stati uccisi con colpi d'arma da fuoco non può e non deve restare impunito. Per questo come Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa abbiamo deciso di istituire una taglia di 5.000 euro che verrà pagata a chi con la sua denuncia formale ed espressa nelle forme di legge aiuterà ad individuare e far condannare in via definiva il responsabile o i responsabili di tale scempio". Il rinvenimento delle carcasse dei cinque cani è avvenuto in località Tempone di Sala Consilina, zona collinare del grosso centro del Vallo di Diano. Nel Valdiano negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi di uccisioni di cani randagi, episodi denunciati dalla locale sezione dell'associazione Organizzazione Internazionale Protezione Animali.