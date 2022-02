Nocera Inferiore, marcia della legalità: "Al fianco delle Istituzioni" Battaglini: "abbiamo il dovere di far sentire la nostra presenza"

«Saremo come sempre al fianco delle Istituzioni, dei commercianti, della società civile». Così Tommaso Battaglini, presidente dell’Associazione SOS antiracket antiusura annuncia la partecipazione alla marcia della legalità di domani pomeriggio a Nocera Inferiore.

«Di fronte alla criminalità che prova a rialzare la testa, noi abbiamo il dovere di far sentire la nostra presenza al fianco della parte sana della società civile – spiega Battaglini – la nostra realtà associativa (iscritta nell’Elenco delle Associazioni antiracket e antiusura del Ministero dell’Interno oltre che nel Registro della Prefettura di Salerno) è impegnata da anni nell’assistenza alle vittime di usura, estorsione e sovraindebitamento e lottiamo ogni giorno affinchè vi sia consapevolezza che la denuncia alle forze dell’ordine è l’unico strumento giuridico da opporre a questi reati».

Sul versante della prevenzione – attraverso l’assistenza psicologica, commercialistica e legale – l’Associazione, attraverso l’Ufficio Legale, prende in carico potenziali vittime di reati predatori e di soggetti sovraindebitati che non possono accedere al credito bancario in quanto in CRIF o CAI, dando a questi soggetti l’effettiva possibilità di accesso al credito legale.

«Nelle aule di udienza, parimenti, ci costituituiamo parte civile al fianco delle persone offese dai reati di usura ed estorsione - conclude Battaglini - L’appello alla denuncia che lanciamo non è solo indirizzato alle vittime di tali reati e fenomeni, ma anche alle associazioni di categoria presenti sul territorio provinciale".