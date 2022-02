Baronissi, approvazione bilancio: "Conti in ordine e nessun aumento di imposte" Per i capigruppo di maggioranza "risultato straordinario riduzione Tari e programma investimenti"

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il bilancio di previsione 2022. “Conti in ordine e nessun aumento di imposte e tributi, anzi una riduzione della Tari. Un bilancio nel segno del programma politico che avevamo sottoposto ai nostri concittadini”.

A dichiararlo il capogruppo Pd Vincenzo Melchiorre che aggiunge: “Continua il programma di manutenzione con la previsione di spesa di oltre 800 mila euro di cui 250 mila solo per la manutenzione delle strade comunali; continuiamo a rendere più sicura la città prevedendo la richiesta di finanziamento per 150 mila euro per l'acquisto di nuove telecamere di sorveglianza, autovelox di ultima generazione ed infine la previsione di spese di 800 mila euro per la viabilità in località Tre Pizzi che unitamente al completamento di via Moro e Città della Medicina cambierà radicalmente il volto della città”. Il capogruppo di Azione Comune Giuseppe Pasquile si dice “pienamente soddisfatto del bilancio presentato dall'amministrazione comunale soprattutto perché tutti gli indicatori sono positivi e rispettano le norme nazionali. Baronissi, con questo bilancio e coi progetti del PNRR che si stanno presentando, sarà trasformata e assumerà il volto ancor di più di città europea”.

Per il capogruppo di “Noi per Baronissi” Massimo Paolillo, “aver già approvato il bilancio di previsione significa affrontare il nuovo anno in maniera programmata e strutturata dato che progetti hanno già la necessaria copertura finanziaria; vuol dire, dunque, raggiungere gli obiettivi che l’amministrazione si è preposta, nell’interesse dei cittadini”. “Il nostro Comune – fa eco Angela De Divitiis capogruppo Valiante Sindaco - riesce a confermare la propria capacità di spesa e di tenuta dei conti, con una forte propensione agli investimenti e giusta attenzione al tema sociale e culturale. Capitolo a parte merita la riduzione della Tari, un obiettivo importante per tantissime famiglie della città”.

Un importante contributo è stato assicurato dalla commissione bilancio presieduta da Elisa Galdi: “Un’approvazione che ci consente di dare seguito alle progettualità previste, di rendere operativi i fondi Pnrr, in linea con le scelte programmatiche dell'ente. Dal mio canto esprimo piena soddisfazione per il confronto politico maturo e costruttivo alla base della redazione dello strumento principe qual è bilancio previsionale”.