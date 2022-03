Pnrr, Giannola (Svimez) in Comune a Nocera: "Una sfida importante" L'assessore Ascione: amministrazione pronta a fare la propria parte

"Un modello Nocera che coinvolga pofessionalità ed imprese del territorio per sostenere la nostra crescita con i fondi europei del Pnrr per una sfida si complessa ma fondamentale per il nostro futuro": così l’assessore del Comune di Nocera Inferiore Sara Ascione, dopo l'incontro sul Pnrr nella sala consiliare.

Tra i relatori il presidente Svimez Adriano Giannola, che ha sottolineato la necessità di affrontare e risolvere le non poche criticità che attanagliano il territorio.

"Ecco perché già dalla prossima settimana apriremo a una call per raccogliere manifestazioni di interesse di tecnici e professionisti e determinare progetti sostenibili che riguardano la messa in sicurezza, infrastrutture e servizi - ha aggiounto Sara Ascione, promotrice dell’incontro -. L’intervento del consigliere regionale Andrea Volpe e di sindaci ed amministratori locali ci sollecitano ad un piano di azione che come socialisti ci candidiamo a condurre puntando al coinvolgimento diretto dei cittadini all’insegna della trasparenza e della partecipazione".

"Durante il focus che si è svolto nell’aula consiliare sono emerse analisi profonde e concrete sul riparto dei fondi per il Mezzogiorno - continua Sara Ascione -. Malgrado i ritardi storici e le storture del sistema, abbiamo l’obbligo di puntare al massimo, spendendo tutte le energie per la partecipazione ai bandi del Pnrr e per strutturare un modello Nocera che ci consente di rispettare le scadenze del 2026".