Baronissi, Galdi: "Tempi certi per il completamento lavori in viale Aldo Moro" Il leader dell'opposizione: "Siamo ancora a metà opera e questo sta provocando disagi alle attività"

«Il sindaco Valiante e la sua maggioranza ad ottobre avevano promesso ad annunciato che il primo lotto dei lavori di riqualificazione del viale Aldo Moro sarebbero terminati entro 120/150 giorni. Un termine che è stato abbondantemente superato ma l'intervento non è stato completato. Siamo a metà opera e questo sta provocando non pochi disagi alle attività commerciali e agli uffici che si trovano in quella zona in quanto si è ridotta al minimo la possibilità di parcheggiare». È quanto afferma il leader dell'opposizione del Comune di Baronissi, Luca Galdi.

«Inoltre - aggiunge il consigliere comunale - vogliamo segnalare con forza quello che, a nostro parere, è un grave errore. La metà dei pali della pubblica illuminazione è stato posizionato in concomitanza degli alberi. È chiaro che nei periodi in cui le alberature avranno una folta chioma, avremo un'illuminazione carente su di un'arteria che, specie negli orari notturni, può presentare dei pericoli per chi la percorrere. A nostro giudizio è un errore a cui va posto rimedio per evitare che un intervento appena realizzato presenti subito una serie di criticità».