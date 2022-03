Baronissi, "Lavori su viale Aldo Moro procedono secondo il calendario previsto" L'amministrazione risponde all'opposizione

Lavori su viale Aldo Moro, l'amministrazione comunale di Baronissi risponde al leader dell'opposizione Luca Galdi. Ieri pomeriggio, tramite una nota, il rappresentante della minoranza consiliare aveva denunciati tempi incerti per il completamento degli interventi e problematiche rispetto alla piantumazione delle alberature.

Arriva ora la risposta da parte della maggioranza:

"L'amministrazione comunale intende informare e tranquillizzare il rappresentante della minoranza consiliare, autore di una nota social circa la riqualificazione in corso al viale Aldo Moro. I lavori procedono secondo il calendario previsto, fatti salvi gli intoppi generati dall'emergenza covid in particolare circa le forniture di materiali.

Riguardo alla piantumazione delle alberature, l'amministrazione comunale fa presente, come anticipato il 17 scorso dal sindaco nell'intervista settimanale, che all'inconveniente segnalato è stata già data soluzione dalla direzione lavori che ha ordinato all'impresa esecutrice il distanziamento di otto corpi illuminanti per evitare conflitti con le alberature piantumate e dunque assicurare piena funzionalità sia alla pubblica illuminazione che agli alberi. Non vi sarà alcun onere aggiuntivo".