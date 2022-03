Baronissi: inaugurato il nuovo parco giochi "Qui Quo Qua" ad Aiello L'area è stata oggetto di riqualificazione con l'istallazione di giochi e piantumazione nuovi alberi

Il sindaco Gianfranco Valiante ha inaugurato questa mattina il Parco "Qui Quo Qua" ad Aiello, in una frazione finora sprovvista di area giochi. In via Corte è stato attrezzato un bellissimo parco con giostrine, pavimentazione in gomma, illuminazione a led e videosorveglianza. Al taglio del nastro tanti bimbi della scuola dell'infanzia e primaria di Aiello.

"Questo nuovo parco giochi offre un servizio ai bambini e anche ai genitori e ai nonni di Aiello - afferma il sindaco Gianfranco Valiante - si tratta di un’opera che crea nuovi spazi di aggregazione sul territorio. L'area è stata oggetto di riqualificazione con l'istallazione di giochi per bambini in materiali eco-sostenibili e la piantumazione di nuovi alberi. Stiamo intervenendo in tutta la città, per riqualificare tutte le strutture e crearne di nuove". Il sindaco ha annunciato anche l'avvio dei lavori al parco Melissa Bassi di un percorso fitness con attrezzi per allenamenti all’aperto.