Accordo Ance Aies Salerno-Fisciano per facilitare l'accesso al Superbonus 110% Per il sindaco si tratta di "una risorsa che darà sicuramente grande supporto agli uffici comunali"

Il presidente di Ance Aies Salerno, Vincenzo Russo, Il Vice Presidente di Ance Aies Salerno Dott. Fabio Napoli ed il Sindaco del Comune di Fisciano, Vincenzo Sessa, hanno siglato un importante Protocollo d’Intesa che si prefigge di accrescere e implementare le conoscenze tecniche e giuridiche sulla tematica del Superbonus al 110% introdotto dal D.L. Rilancio.

A compimento di un proficuo rapporto di collaborazione, già da tempo in essere, tra Ance Aies Salerno, Ordini Professionali e PA, è stato avviato un progetto pilota che mira a fornire e formare tecnici, da avviare in un percorso formativo che possano essere di supporto alla pubblica amministrazione nell’istruttoria per la verifica delle conformità urbanistica dei fabbricati e per ogni altra procedura necessaria per poter procedere con il Superbonus 110%.

Tale progetto si è concretizzato oggi con la firma dell’accordo tra l’Ance Aies Salerno ed il Comune di Fisciano, in base al quale i giovani tecnici più meritevoli avranno diritto ad una borsa di studio, nonché acquisiranno esperienza e competenza sempre più richiesti per la permanenza nel mercato del lavoro.

Da tempo l’ANCE Aies Salerno, sull’impulso del presidente Vincenzo Russo, sta spingendo forte sull’utilizzo degli incentivi previsti dal Governo al fine di recuperare il patrimonio edilizio esistente senza dover prevedere nuove costruzioni, garantendo quindi un ambiente più sano e dare nel contempo fiato alle imprese edili. Ma, per soddisfare in tempi brevi le istanze dell’utenza, è necessario superare delle criticità, legate alla difficoltà di acquisire celermente la documentazione tecnica depositata presso gli uffici tecnici comunali attraverso procedure di accesso agli atti, pertanto l’Ance Aies Salerno metterà a disposizione della Pubblica Amministrazione e nello specifico del Comune di Fisciano tecnici che svolgeranno, a titolo gratuito e volontaristico, funzioni di supporto al responsabile degli accessi agli atti, individuato dal dirigente competente.

“E’ un grande giorno – ha dichiarato il presidente dell’Ance Aies Salerno, Vincenzo Russo – perché questo progetto è all’avanguardia, fortemente voluto da Ance Aies Salerno, avendo quale principale mission da un lato coadiuvare il personale della Pubblica Amministrazione per facilitare l’accesso all’importante strumento del Superbonus, strumento preziosissimo per dare nuovo slancio alla filiera delle costruzioni, dall’altro consacrare l’esigenza di avere professionisti, altamente formati, arricchiti anche dall’esperienza amministrativa e gestionale che proviene dal mondo della P.A. La collaborazione tra Istituzioni, Professionisti e Costruttori rappresenta un elemento inscindibile e imprescindibile nel settore dell’edilizia e a maggior ragione in una fase critica e difficile per il nostro comparto – continua il presidente Vincenzo Russo - è necessario fare squadra e unire le forze ed è per questo che ringrazio il Sindaco Vincenzo Sessa per aver aderito a questa iniziativa, per la lungimiranza e la concretezza della loro azione”.

“Abbiamo accettato con entusiasmo questa sinergia con il Comune di Fisciano” ha esordito il Vice Presidente Ance Salerno, Fabio Napoli. "Io lavoro su questo territorio in maniera soddisfatta perché si tratta di una realtà che pone molta attenzione al campo edile. Siamo contenti di mettere a disposizione delle risorse per il Comune di Fisciano perché dobbiamo offrire un servizio in un momento in cui l’edilizia è trainante per il sistema Italia. Ci si aspetta negli anni prossimi una crescita ancora maggiore, di circa il 15% in più per cui se facciamo sinergia con le pubbliche amministrazioni possiamo creare risorse e benefici per il territorio”.

In apertura dopo i saluti istituzionali il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa ha dichiarato: “Grazie alla disponibilità dell’Ance per questo protocollo d’intesa che ci consente di aggiungere una risorsa che darà sicuramente un grande supporto agli uffici comunali che in questo momento storico sono al collasso per l’incremento delle pratiche di Ecobonus e Sismabonus. Ringrazio il vice presidente di Ance Aies Salerno, dott. Fabio Napoli, per la disponibilità e la collaborazione. L’intento di questa Amministrazione resta quello di collaborare con tutti gli enti e gli attori economici del territorio per offrire sempre maggiori servizi alla nostra comunità”.