Cilentana, al via lavori di manutenzione dal 28 marzo L’intervento riguarda la sostituzione dei giunti di alcuni viadotti

Lungo la strada statale 18/VAR “Cilentana”prenderanno il via a partire da lunedì 28 marzo i lavori di manutenzione programmata per la sostituzione dei giunti di dilatazione in corrispondenza di alcuni viadotti situati tra il km 126,700 ed il km 170,60 (tra i territori comunali di Salento a Santa Marina), in provincia di Salerno.

Nel dettaglio, per l’esecuzione dell’intervento fino al prossimo 1° luglio – ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi – sarà attivo il senso unico alternato, regolato mediante impianto semaforico, per un’estensione massima di 500 metri.

All’approssimarsi delle aree di cantiere sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.

La statale 18/VAR “Cilentana” è entrata a far parte della gestione di Anas dalla fine del 2018 – in attuazione a quanto disposto da specifico DPCM – ed è già stata interessata da una serie di investimenti e di attività finalizzati al potenziamento degli standard di sicurezza e percorribilità.