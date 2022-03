Baronissi: partono aiuti per Kiev e Lutsk Un tir carico di genere alimentari

Partito questa mattina da Baronissi, dalla sede dell’associazione “Il Punto” un tir carico di generi destinato alla popolazione di Kiev e di Lutsk. Diciotto pedane di generi alimentari di lunga conservazione, indumenti termici, coperte, sanitari, medicinali, farmaci odontoiatrici. Con il carico del Comune di Baronissi anche medicinali inviati dall’Ordine dei Medici di Salerno e in parte donato dalla farmacia Accarino di Cava dei Tirreni.

Presenti questa mattina la vicesindaco Anna Petta, l'assessore Alfonso Farina e la consigliera comunale Angela De Divitiis. «Un ringraziamento speciale a tutti i cittadini, alle associazioni, alle parrocchie che hanno sposato questa iniziativa d'aiuto, alle Pubbliche Assistenze e al Nucleo Comunale di Baronissi per aver donato beni di ogni specie. Grazie al sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante e a tutta l'Amministrazione per la sensibilità e la fattibilità di quanto fatto in questi giorni per il popolo ucraino. Doveroso ringraziare la dottoressa Vitko Svitlana e gli ucraini residenti nel nostro comune per la sua determinazione e tenacia che l'ha accompagnata in questi giorni», il messaggio diffuso dall'associazione "Il Punto".