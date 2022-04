Roccadaspide, cittadinanza onoraria per il senatore Ettore Liguori La cerimonia s terrà sabato 9 aprile alle 11 presso l'Aula consiliare

Sarà conferita sabato (9 aprile), alle ore 11:00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Roccadaspide la cittadinanza onoraria al Senatore Ettore Liguori, già Assessore regionale alla Sanità ed attualmente Sindaco di Pisciotta.

La cerimonia di conferimento doveva essere celebrata già nel 2019 quando, nel mese di dicembre, il Consiglio Comunale si riunì in seduta straordinaria per decidere, all’unanimità, di conferire tale attestato al Senatore Liguori in considerazione del profondo senso dello Stato, della sincera devozione per le Istituzioni, delle riconosciute doti di equilibrio e saggezza, e per essere stato sempre vicino alla Comunità di Roccadaspide e a sostegno dell’Ente comunale nell’affrontare e risolvere delicate questioni di comune interesse, tra cui, e soprattutto, l’apertura dell’Ospedale di Roccadaspide, manifestando sempre grandissima sensibilità e costante presenza.

La pandemia da Covid-19, però, ha fatto in modo che la data della cerimonia ufficiale venisse più volte rinviata.Durante la cerimonia saranno omaggiati anche i dirigenti medici primari che, nel corso del tempo, hanno prestato servizio presso l’Ospedale di Roccadaspide ossia il Dottor Raffaele Rotunno, il Dottore Pantaleo De Luca, il Dottore Arturo Di Spirito, il Dottore Carlo Mollo, il Dottore Giangiuseppe Peduto, gli eredi del Dottor Angelo Feola, il Dottor Adriano De Vita, il Dottor Flavio Meola, gli eredi del Dottor Emanuele De Vita e il Dottor Marcellino Escalona.

“L’Amministrazione comunale di Roccadaspide, interpretando il sentimento comune dell’intera Città, ha ritenuto di conferire all’onorevole Ettore Liguori, la cittadinanza onoraria del comune di Roccadaspide in considerazione del grande senso delle Istituzioni e dell’enorme impegno che negli anni ha manifestato in favore della nostra Comunità negli importanti ruoli istituzionali che ha ricoperto, ed in particolar modo per aver consentito, da Assessore regionale alla Sanità, l’apertura dell’Ospedale di Roccadaspide, un fatto che ha cambiato radicalmente la storia del nostro Paese e dei nostri territori” si legge nella nota che il sindaco, Gabriele Iuliano, ha scritto invitando la cittadinanza a partecipare.