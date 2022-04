Lavori alla scuola, il sindaco e la giunta di Baronissi rinviati a giudizio La decisione del giudice per il cantiere di Sava: coinvolti anche tecnici e un dipendente comunale

La Corte d'Appello di Salerno ha disposto il rinvio a giudizio - per abuso d'ufficio - per il il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante e tutta la giunta della precedente consiliatura. A processo anche quattro tecnici esterni ed un funzionari municipale.

La decisione del tribunaledi secondo grado è relativa al progetto di ricostruzione dell'edificio scolastico "Santa Maria delle Grazie" alla frazione Sava. L'edificio venne chiuso per rischio sismico.

"Le contestazioni appaiono contraddittorie, anche in riferimento alla sentenza dello scorso ottobre con cui il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Nocera Inferiore aveva emesso sentenza di “non luogo a procedere” per insussistenza dei fatti - il commento alla decisione da parte dell'amministrazione di Baronissi -. La determinazione della Corte di Appello di Salerno impone invece la celebrazione di un processo".

Non è mancata una considerazione da parte del sindaco Gianfranco Valiante: "È un rinvio a giudizio francamente incomprensibile, per di più dopo la sentenza dello scorso ottobre del gup che aveva dichiarato la insussistenza dei fatti e l’archiviazione. Manteniamo, come finora, assoluta serenità consapevoli di ogni estraneità ai fatti contestati. Siamo certi che il procedimento chiarirà ogni singolo aspetto", le parole del primo cittadino della Valle dell'Irno.