Spazio alla cultura, a Cava è possibile donare la tesi di laurea alla biblioteca L'Iniziativa: i volumi troveranno sistemazione in una speciale sezione

Un modo per mettere in circolo la cultura ed accrescere "il patrimonio di sapere": l'amministrazione comunale di Cava de' Tirreni invita a donare le tesi di laura alla biblioteca comunale. volumi, anche su supporto

digitale, troveranno sistemazione in una speciale sezione della nostra

biblioteca di Viale Marconi, all’uopo allestita.

Una speciale sezione della Biblioteca "Can. Aniello Avallone" è stata infatti riservata a coloro che vorranno donare una copia della propria tesi di laurea, o pubblicazioni, in particolare sulla conoscenza storica, artistica, tecnica e linguistica del territorio.

L'Iniziativa dell'Amministrazione Servalli, Assessorati alla Cultura e Istruzioni, ha l'obiettivo di catalogare e conservare le opere donate, per accrescere e mettere a disposizione di tutti, un patrimonio di saperi, che potrà essere utile a trarre spunti e nozioni per future opere o progetti.

Coloro che sono interessati a donare una copia della propria tesi o di proprie pubblicazioni che hanno come trattazione il territorio sotto tutti gli aspetti ( culturali, storici, artistici, architettonici, folkloristici ma anche studi di componente medica, psicologica, sociale o legislativa che hanno interessato Cava) potranno rivolgersi all’Ufficio Biblioteca del Comune inviando una mail a: biblioteca@comune.cavadetirreni.sa.it o contattando direttamente la Direzione della Biblioteca di Corso Marconi.

"Tutte le opere donate, anche su supporto elettronico, in considerazione che sono frutto del lavoro intellettuale dello studente e hanno carattere creativo, sono protette dal diritto d’autore", sottolineano dall'amministrazione.