Pagani, ambulanti sul piede di guerra: polemica sul costo del suolo pubblico Pietrofesa: "La categoria è messa in ginocchio, prima dalla pandemia ora da scelte incomprensibili"

Pagani si prepara per la festa della Madonna delle Galline, ma è polemica sulla mancata processione, come deciso da Monsignor Giuseppe Giudice. Una scelta duramente contestata anche dal coordinatore regionale dell'ANVA Confesercenti Campania Aniello Pietrofesa che interviene nuovamente, questa volta ponendo l'attenzione sui costi che gli operatori mercatali dovranno versare al comune per il suolo pubblico occupato.

"Agli operatori partecipanti è stato chiesto un pagamento di suolo pubblico di euro 11,50 al metro quadro al giorno, insomma chi ha un posteggio di 8 metri quadri dovrà pagare euro 266,00 più euro 25,00 per diritti di segreteria ed infinebuna marca da bollo di euro 16,00 per un totale di euro 307,00", spiega il rappresentante.

"Gli operatori già sono stati penalizzati perché delocalizzati dal Corso in un area distante dalla festa per motivi di sicurezza, quella stessa sicurezza che non vale per i negozi che sul Corso metteranno i propri banchi per vendere panini ed altro.

Non si può continuare a fare finta di nulla, la categoria dei fieristi ambulanti ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia, con uno stop delle attività di ben 25 mesi, senza nessun sostegno economico, poi con i Vescovi che non fanno le processioni dando il pretesto ai Comuni per non svolgere le fiere, per tutto questo i Comuni dovrebbero almeno avere il buon senso di tenere bassi i costi al fine di garantire agli operatori una ripartenza senza subire ancora ulteriori danni economici", le parole del Coordinatore Regionale dell'ANVA Confesercenti Campania Aniello Pietrofesa che si rivolge, direttamente, al sindaco della città.

"Siamo sicuri che l'Amministrazione Comunale di Pagani, il Sindaco Lello De Prisco e l'Assessore Pietro Sessa ascolterà queste nostre giuste richieste applicando la tariffa base prevista dalla Legge che è di euro 1,20 al metro quadro, oppure come hanno fatto tanti Comuni che hanno esonerato gli ambulanti fieristi quale aiuto alla ripresa delle loro attività", conclude Pietrofesa.

Il ricco programma avrà inizio nel pomeriggio di domani, venerdì 22 aprile, con la tradizionale apertura delle porte del Santuario, e accompagnerà i festeggiamenti fino a lunedì 25 aprile, quando arriverà in città il maestro Enzo Avitabile in concerto con i Bottari e Black Tarantella in vasca Pignataro alle ore 21.30.