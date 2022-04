Metanizzazione nel Cilento, sbloccato l’iter di attuazione Il progetto prevede un costo di 500 milioni di euro

Sbloccato l'iter di attuazione per la metanizzazione del Cilento. Il Governo, infatti, ha dato il via libera al trasferimento delle competenze per il progetto alla Regione Campania. Ciò consentirà di superare le problematiche burocratiche che fino ad oggi hanno il progetto al palo.

Il progetto prevede un costo di 500 milioni di euro. «Un altro grande successo ed una nuova sfida per la Regione Campania: far ripartire subito il programma – sottolinea Gino Marotta, sindaco di Celle di Bulgheria, comune capofila del progetto - Solo chi lo ha vissuto posso dopo passo può conoscere quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni per superare il vero e proprio blocco burocratico che stava generando una enorme difficoltà per il completamento del grande progetto di metanizzazione del Cilento che coinvolge tantissimi nostri comuni della nostra provincia. – conclude – Un lavoro durato mesi fatto di emendamenti bocciati e che ha visto coinvolti diversi ministeri MITE e SUD, ed anche un presidio con i Sindaci tenutasi al MITE nei mesi scorsi».