Una giornata dedicata all'ambiente a Sicignano: "Ancora troppi incivili" Ripuliti spazi versi. Dall'amministrazione annunciano: "Installate fototrappole in punti cruciali"

Si è svolta ieri mattina, a Sicignano degli Alburni, un’iniziativa dedicata all’ambiente e al territorio. Un numeroso gruppo di volontari si è adoperato nella raccolta di rifiuti abbandonati e nel ripristino di aiuole e del verde pubblico.

"Purtroppo dobbiamo constatare che sono ancora troppi gli incivili che inquinano l’ambiente. Sono state ritrovate e bonificate (in parte) mini discariche nei posti in cui viviamo quotidianamente", scrivono dall'amministrazione.

Pugno duro contro gli inquina: "Non avremo tolleranza verso chi non rispetta l’ambiente. Abbiamo già adottato alcune iniziative a tutela dell’ambiente, anche mediante l’installazione di fototrappole in punti cruciali del territorio. Invitiamo a denunciare immediatamente alle autorità competenti tutti gli episodio di abbandono di rifiuti", aggiungono dal Comun.

Nei prossimi giorni inoltre i ragazzi del Servizio Civile inizieranno con la cura ed il ripristino delle aiuole nei vari centri abitati.

"Per l’ottima riuscita dell’evento di oggi, è doveroso ringraziare l’Associazione Alburnus, il Forum dei Giovani - Sicignano degli Alburni, la Pro Loco Monti Alburni, la ditta Sarim e gli operatori, l’Azienda Agricola Valitutto che ha omaggiato i volontari con delle ottime fragole e tutti i cittadini, giovani e meno giovani, che hanno partecipato", i ringraziamenti del sindaco.