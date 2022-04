Un grande murale per Diego Armando Maradona: l'omaggio di Castel San Giorgio In tantissimi, ieri mattina, all'inaugurazione dell'opera:"È stata la festa dello sport e dell'arte"

Grande entusiasmo e partecipazione, ieri mattina, all'inaugurazione del murale dedicato a Diego Armando Maradona, nel comune di Castel San Giorgio.

L'opera, fortemente voluta dal sindaco Paola Lanzara e dall'assessore Giustina Galluzzo, è stata realizzata dall'artista Achille D'Onofrio a nome dell'associazione Thule non solo doposcuola che, in sinergia con l'amministrazione, ha fatto di Castel San Giorgio, in questi anni, il paese dei murales.

L'opera che immortala il grande campione argentino e che fa bella mostra di sè sulla facciata principale dello stadio comunale Domenico Sessa, è stata benedetta dal parroco don Gianluca Cipolletta e firmata, oltre che dall'autore, anche dal sindaco Paola Lanzara e dagli amministratori locali.

«Un altro evento importante per il nostro paese che sancisce il grande legame con il territorio e le sue tante associazioni. È stata davvero una bella mattinata che premia tutti gli sforzi che io e la mia squadra stiamo profondendo per il nostro territorio. È bello incontrare tante persone che, come noi, amano Castel San Giorgio e che si spendono per il bene del paese e della sua gente. Vedere tante associazioni che sono la forza di questo comune, e tanti giovani che amano lo sport, è una grande gioia e soddisfazione perchè vuol dire che viviamo in un paese sano, dove si respira aria di serenità e di pace e dove c'è voglia di continuare a fare bene. Un ringraziamento a tutti coloro che sono intervenuti, al club Napoli di Castel San Giorgio che ha accolto con grande entusiasmo questa nuova iniziativa della nostra amministrazione e che dedichiamo a tutti coloro che amano il calcio, senza alcuna distinzione. Questa opera la dedichiamo ai futuri campioni che, ne siamo certi, già calpestano il terreno di gioco del nostro bel campo sportivo, punto di riferimento per tante realtà calcistiche, a partire dalla nostra ASD Pro Sangiorgese e dalla ASD Castel San Giorgio Calcio che portano in alto i colori rossoblu. È stata la festa dello sport e dell'arte, grazie ancora a tutti per la bella e folta partecipazione. Castel San Giorgio è una cittadina viva e piena di talenti e per me è sempre un grande onore esserne il sindaco» - ha detto Paola Lanzara, al termine della mattinata.

Nel corso della cerimonia con un minuto di silenzio sono state ricordate le vittime della guerra in Ucraina a due mesi dall'inizio del conflitto. In rappresentanza del Napoli era presente l'ex direttore sportivo Gigi Pavarese che l'amministrazione comunale ha omaggiato con una targa a ricordo della sua venuta a Castel San Giorgio.