Pollica, al Castello Capano uno spazio dedicato ai più piccoli Il sindaco Pisani: "Siamo solo all'inizio, ma la luce illumina la strada"

Uno spazio dedicato ai più giovani del Comune di Pollica. Una vera e propria ludoteca inaugurata nel weekend all'interno di alcuni spazi del Castello Capano, a Pollica Capoluogo.

"C’è stato un tempo in cui a Pollica è stato difficile ritornare a vedere nitidamente il futuro - dice il sindaco, Stefano Pisani - Poi è venuto il tempo in cui abbiamo tentato di tenere vivi i nostri luoghi del cuore, ma qualcosa è sempre mancato. Soprattutto al sud accade che ci ritroviamo a costruire, restaurare, riqualificare contenitori, palazzi, piazze e Castelli in cui tutti vogliono avere un posto, ma a cui in pochi riescono a dare un’anima, una visione un futuro".

"Da oggi a Pollica, abbiamo una strada diversa da percorre, a cominciare dai più piccoli che avranno il loro spazio – Pollica Landia “Heart of Fun” [??‍??] con l’anima, che in questo week end, hanno scelto di dargli! - conclude il sindaco - Godetevi le splendide immagini di questo week end, godetevi il Castello di Pollica pieno di vita e di energie, e pensare che qualcuno, armato di goffa ipocrisia, avrebbe voluto continuare a tenere chiuse porte di stanze vuote! Grazie a tutti bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ai genitori e alla Pro Loco Pollica! Grazie a Sara Roversi al suo team! Siamo solo all’inizio, ma la luce illumina la strada!".